24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 24 Temmuz...

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayhan, mesajında, halkın etkili ve güçlü sesi olan basının, güncel konular hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması ve yönlendirilmesi gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Sivas'ta "Basın Müzesi" kurulması konusunda çalışma yürüttüklerini aktaran Ayhan, "Basın Müzesi ile de birçok gazetecimizin hatıratını yaşatacağımızı, gelecek nesillere örnek haber nüshaları aktaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ayhan, hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet dileyerek görev başındaki basın mensuplarına da çalışmalarında başarı diledi.

Başkan Bilgin ise basına düşen en büyük görevlerden birinin içinde yaşadığı toplumun milli, ahlaki, insani ve kutsal değerlere sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Türk basınının içinde bulunduğu şartlar, her geçen gün gazeteciliği zor bir meslek haline getirdiği aşikardır. Zorluklara rağmen görevini başarıyla sürdüren, şehrimizin sesi, gözü, kulağı ve aynası olan basın çalışanlarına başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal da yayımladıkları mesajla basın çalışanlarının bayramını kutladı.

Kaynak: AA