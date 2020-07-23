24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, 112 yıl önce basında sansürün kaldırıldığını, her yıl bu tarihin "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.

Türk basınının tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarılı bir şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği görevi en güzel şekilde ifade etmektedir. Şehrimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan, gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan basın mensuplarımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA