24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tunç, mesajında, demokratik hukuk devletinin en önemli unsurlarından biri olan basının özgürce yayın yapabilmesi ve halkın doğru haber alma ihtiyacının karşılanmasının herkesin önceliği olduğunu belirtti.

Ülkede son yıllarda gerek yazılı, gerek görsel basında çok sesliliğin artması ve yerel basının her geçen gün daha da gelişmesinin demokrasi açısından oldukça sevindirici olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bu güzel gelişmenin mimarları da gazetecilerimizdir. 15 Temmuz hain darbe gecesinde de Türk basını önemli bir sınav vermiş ve milli iradeye sahip çıkarak, milletimizin darbecilere karşı dik duruşuna destek olmuş, ülkemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için önemli rol oynamıştır. Demokrasiye sahip çıkan, Türkiye düşmanlarına karşı milletimizle birlikte mücadele eden tüm medya kuruluşlarını, gerek görsel, gerekse yazılı basınımızın tüm mensuplarını kutluyorum. Yerel basınımız da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında milletinin yanında olmakla çok önemli görevini başarı ile sürdürmüş ve sürdürmektedir. Tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA