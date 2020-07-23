24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, basın mensuplarının daha demokratik şartlarda ve özgürce görevlerini yapabilmeleri açısından bayramın önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşlarının, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumun bilgilendirilmesi gibi önemli görev ve sorumlulukları yerine getirmelerinin yanı sıra, saydam ve katılımcı yönetimin temel araçlarından ve demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından olduğuna işaret eden Kaldırım, teknolojinin hızla geliştiği ve yeni iletişim imkanlarının arttığı bir dönemde, toplumun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Bilişim ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle internet kullanımıyla birlikte zenginleşen iletişim dünyasında toplum ile devlet arasında köprü olma görevini üstlenen basın camiasının, her türlü mevsim ve iklim şartlarında, yeri geldiğinde hayatlarını bile tehlikeye atarak görevlerini özveriyle yerine getirdiğine değinen Kaldırım, meslek ilkelerinden taviz vermeden görevini ifa eden gazetecilerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA