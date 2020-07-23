24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan mesajında, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

Basının, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan çok değerli basın kuruluşlarımızın, etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğimizin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Maalesef, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığı sürecinde basın sektörü ekonomik anlamında olumsuz yönde etkilenmiştir. Ülke genelinde olduğu gibi Trakya'da da birçok gazetemiz kapanma noktasına gelmiş ve çalışan muhabirlerini işten çıkarmak zorunda kalmıştır.

Hükümet yetkililerimizden ve yasama görevini yapan TBMM'den, basın özgürlüğü önündeki engellerini kaldırılması için gerekli çalışmanın bir an evvel yapılmasını bekliyor, gazetecilerin özlük hakları, bu mesleği ifa eden basın iş kolundaki işverenlerin, fikir işçilerinin vergi ve SGK yükünün hafifletilmesi gerektiğini bir kez daha tekrarlıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk basınından sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde tüm üyelerimiz ve basın çalışanlarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sorunların bir an evvel çözülmesi dileği ile saygı ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: AA