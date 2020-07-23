24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
23.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:54

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan mesajında, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

Basının, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan çok değerli basın kuruluşlarımızın, etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğimizin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Maalesef, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığı sürecinde basın sektörü ekonomik anlamında olumsuz yönde etkilenmiştir. Ülke genelinde olduğu gibi Trakya'da da birçok gazetemiz kapanma noktasına gelmiş ve çalışan muhabirlerini işten çıkarmak zorunda kalmıştır.

Hükümet yetkililerimizden ve yasama görevini yapan TBMM'den, basın özgürlüğü önündeki engellerini kaldırılması için gerekli çalışmanın bir an evvel yapılmasını bekliyor, gazetecilerin özlük hakları, bu mesleği ifa eden basın iş kolundaki işverenlerin, fikir işçilerinin vergi ve SGK yükünün hafifletilmesi gerektiğini bir kez daha tekrarlıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk basınından sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde tüm üyelerimiz ve basın çalışanlarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sorunların bir an evvel çözülmesi dileği ile saygı ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Ekonomi
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı Dünya
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Henry Onyekuru, Monaco'da yola devam edeceğini ve hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi
Henry Onyekuru, Monaco'da yola devam edeceğini ve hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için 3 milyon poundluk kiralama teklifi yapacak
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için 3 milyon poundluk kiralama teklifi yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Fatih Sultan Özlem Zengin Pınar Gültekin
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Huysuz Virjin Selçuk Yöntem
Spor Falcao İrfan Buz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 12:20:28. #1.15#
title