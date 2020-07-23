24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Işık, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde sansürün kaldırılması, Türk basınının bu günlere gelmesinde çok önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Demokrasinin vazgeçilmez kurumları arasında yer alan, haber alma ve haber yayma özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olan basının bireylerin doğru, tarafsız ve objektif bilgiye ulaşmasında, düşünce ve ifade özgürlüğünün yayılmasında öneminin büyük olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Basın, milletin müşterek sesidir.' sözüyle haber alma ve haber yayma gibi görevlerinin yanında, basının toplumu aydınlatması ve yönlendirmesi bakımından önemli bir görev üstlendiğine de dikkat çekmektedir. Türk basınında sansürün kaldırılışının 112'nci yıl dönümünde, basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin çok zor şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için basın mensuplarının göstermiş oldukları çabayı takdir ediyor, görev ve sorumlulukları ile kamu görevi yapma hassasiyeti gösteren bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA