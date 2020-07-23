24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Yalova Valisi Muammer Erol, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalova Valisi Muammer Erol, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, her basın mensubunun aynı zamanda bir araştırmacı ve hakikatin peşindeki insan olduğunu belirtti.

Hakikati kamu adına araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, toplum ve devlet arasında köprü olma görevi üstlenen basın mensuplarının zor şartlarda 7 gün 24 saat, zaman zaman ise canlarını da tehlikeye atarak görevlerini özveriyle yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Çağdaş ve demokratik ülkelerde dördüncü kamusal güç olarak kabul edilen ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basının, kamuoyunun ülke ve dünyadaki gelişmelere dair doğru, gerçek ve güvenilir bilgiler içeren haber alma ihtiyacının karşılanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması gibi önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' sözü basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.

Bu düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 112'nci yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını saygı ve rahmetle anıyorum. Başta Yalova'mızda görev yapan basınımızın güzide temsilcileri olmak üzere, tüm değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA