AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ile AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Cemiyet Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yönetim kurulu üyeleri ile diğer gazetecilerin bayramını kutladı.

Milletvekili Ök, çağdaş ve demokratik hayatın en temel unsurlarından biri olan basının, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olduğuna inandığını belirterek, "Çalışmalarını ilkeli ve tarafsız bir anlayışla yerine getiren bütün basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da basının önemini vurguladığı ziyarette "Her gün dünyada ve yöremizde olup biteni bize aktaran basın mensupları, kamuoyunu aydınlatarak büyük bir görevi yerine getiriyorlar." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla etik kurallar içerisinde gazetecilik mesleğini yürüten basın çalışanlarının kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine büyük katkı sunduklarını kaydetti.

Denizlispor'un mini kupasından aldı

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde Yukatel Denizlispor'un minyatür şampiyonluk kupalarından alarak takıma destek oldu.

Ök, cemiyet ziyaretinde Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetin'den 7 minyatür kupa aldı.

Destekleri için Nilgün Ök'e teşekkür eden Çetin, bu davranışın diğer protokol üyelerine de örnek olacağını kaydetti.

Kaynak: AA