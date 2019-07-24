Ordu'da, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla "Ünye Fatsa Ordu Medyası Güç Birliği" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (OTSO) eski Başbakanlık Basın Müşaviri ve Proje Eğitmeni Yaşar Ateşsoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tüm basın mensuplarının, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik etti.

Basının, toplumun en önemli güçlerinden bir tanesi olduğunu belirten Güler, "İstiyorum ki Ordu basınıyla da büyük bir güç olarak ortada gözüksün, dağınık olmasın, birlikte hareket olsun. Tabi ki fikirler ayrı olabilir. Bu, saygıdeğer bir değerlendirme. Bunun başımın üstünde yeri var." dedi.

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu Genel Başkanı ve Proje Koordinatörü Şakir Gürel ile proje ortağı olan derneklerden Canik Gazeteciler Derneğinin Başkanı Ali Öztürk, Ünye Radyo Yayıncıları Derneğinin Başkanı Hakan Korkmaz ve Ordu İnternet Gazetecileri Başkanı Bahtiyar Kahveci de birer konuşma yaptı.

Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Hilmi Bengi de Türkiye'de ilk basın faaliyetini 1831'de Takvim-i Vekayi ve sonrasında Tercüman-ı Ahval'i diye bildiklerini anlatarak, basın tarihi ile Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın ilan ediliş süreçlerini anlattı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Türköz de basın ile sivil toplumun, Osmalı'daki doğuşunun hemen hemen aynı tarihlere geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de vakıf kültürü, ahilik kökleri çok daha gerilere gitmesine rağmen cemiyet ve dernek dediğimiz sivil toplum yapıları modern anlamda hemen hemen basının doğumuyla birliktedir. İlk basın kuruluşu Takvim-i Vekayi 1831'de çıkmış, ilk derneğimiz de cemiyetimiz de o dönem cemiyet kanunu olmadığı için 1859'da Fediiler Cemiyeti adıyla gizli olarak kuruluyor. Peşinden Yeni Osmanlılar Cemiyeti 1860'larda kuruluyor. Dolayısıyla bu iki kuruluş Osmanlı'da ve Türkiye'de beraber gelişiyor."

Öte yandan, daha önce toplantıya katılacağı duyurulan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın başka programları dolayısıyla etkinliğe katılamadığı belirtildi.

Kaynak: AA