24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı nedeniyle Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gazeteciler onuruna bir yemek verdi.

Belediye Kültür Merkezindeki yemeğe Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Kenan Akçahanoğlu, belediye meclis üyeleri ve Ankara'da yerel yayın yapan gazete, internet haber sitesi, televizyon ve radyolardan temsilciler katıldı.

Yemekte yerel basının sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Oğuz, bu kapsamda basın mensuplarının sorunlarını dinleyerek notlar aldı.

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kendisinin de bir dönem Kahramankazan'da yerel bir gazete çıkardığını ifade eden Başkan Oğuz, yerel basının önemine değindi.

Yerel haberciliğin etkisine ve gücüne vurgu yapan Oğuz, "Bu anlamlı günde yerel basınımızın siz değerli temsilcilerini 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin sembolleşen ilçesi Kahramankazanımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız." dedi.

Kaynak: AA