CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, özgürlükçü demokrasi anlayışının hayata geçmesinde basının çok büyük katkısının olduğunu söyledi.

Denizli Milletvekili Biçer Karaca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünü iken bugün Türkiye'de bir basın bayramının kutlanabileceği şartların mevcut olmadığını savundu.

Cemiyet Başkanı Osman Nuri Boyacı ile diğer gazetecilerin bayramını kutlayan, Denizli'nin yerel ve ulusal mecralarda sesi olan basın mensuplarına teşekkür eden Karaca şunları söyledi:

"Basın etik yasasının ve basın çalışanlarını düzenleyen yasanın çıkması, özellikle yerelde ve Türkiye'de milletin sesi olabilecek basın mensuplarımız için çok önemli. Biz CHP olarak hep şunu savunduk. Medya sektöründe siyasetçi medya patronu olmamalı. Medya sektöründe tüccar, ticaretle uğraşan iş insanları medya sektöründe medya sahibi olmamalı. Çünkü medya ne ticaretin ne de siyasetin herhangi bir baskısı ya da herhangi bir etkisi altında kalmadan özgürce, basın kuruluşlarının sahiplerinin basından gelen insanlar olması gerektiğini savunuyor ve mücadelesini de veriyoruz. Gerçekten bağımsızlığın ve demokrasinin olmazsa olmazı üç kuvvetten bahsedilir. Yasama, yargı, yürütme. Ama basın burada dördüncü ayaktır. Eğer medya bağımsız olursa diğer erklerin bağımsızlığı, diğer erklerin doğru ve birbirleri arasındaki erk ayrımının tamamen sağlanabileceği bir ortamı ancak bağımsız basınla sergileyebiliriz."

Pamukkale Ören Yerine giriş ücretlerinin 60 liraya çıkarılması kararı sorulan Biçer Karaca, "Pamukkale giriş ücretlerinin zamlanmasıyla ilgili hem soru önergesi hem de bilgi edinme için başvurduk. Cevapların gelmesini bekliyoruz. Pamukkale de bizim geçmişimiz, tarihimizdir. 2 bin 20 lira asgari ücretin olduğu ve ekonomik krizin bu kadar yoğun bir şekilde yaşandığı bir ülkede en azından insanların illerinde bulunan tarihi, kültürel yerleri daha ucuz hatta ücretsiz gezebileceği ortamların sağlanması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA