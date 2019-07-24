CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaplan, mesajında demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri alan basının, yasama, yargı ve yürütmeden sonra dördüncü güç olduğuna dikkat çekti.

Basının, toplumsal olaylar karşısında kamuoyu oluşturmak, demokrasinin güçlenmesine ve gelişmesine katkı sağlamak gibi çok önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Kaplan, "Basın özgürlüğü, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden taviz vermeden, hiçbir baskı, tehdit ve sansüre maruz kalmadan gazetecilerin görevini doğru bir şekilde yerine getirmesidir. Basının özgür olmadığı bir ülkede ne demokrasiden ne de insan haklarından söz etmek mümkün olmaz. Bir ülkede basın ne kadar özgürse, demokrasi de o kadar güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu da, basın-yayın organlarının toplumun haber alma ihtiyacını karşılaması noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını, gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir."

Kileci ise, tarafsız ve bağımsız basının, fikir özgürlüğü ve demokrasinin en temel unsurları arasında bulunduğunu vurguladı.

Tarafsız, özgür ve ilkeli basının, bilinçli bir toplumun oluşması için elzem olduğuna dikkat çeken Kileci, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, milletin müşterek sesi olan basın, aynı zamanda kamuoyunun en önemli bilgi kaynaklarından birisi, toplumun vicdanıdır. Her türlü zor şartlara rağmen, mesleğinin gereğini özveri ile yaparak halkın doğru bilgilere ulaşmasını sağlayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren tüm çalışanlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA