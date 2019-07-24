Mersin'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın da katıldığı törende konuşan Demirtaş, yeni yargı reformu paketinde yer alan icra ilanlarının gazetelerde yayınlanmamasına yönelik düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Düzenlemenin yasalaşması halinde özellikle Anadolu gazetelerinin büyük bir bölümünün kapısına kilit vuracağı ve çalışanlarının işsiz kalacağına dikkat çeken Demirtaş, söz konusu yasa tasarısının bir an önce iptal edilmesini, yerel ve yaygın basına daha çok destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

24 Temmuz'un Türk basınında sansürün kaldırılmasının 111. yıldönümü nedeniyle yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm çalışanların Basın Bayramını kutlayan Demirtaş, "Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basın, halkı bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Basın dünyasında çalışan ve emek veren gazetecilerin yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta, zaman zaman ise canını da tehlikeye atarak gerçekleştirdiği özverili çalışmaları sayesinde basın, ülkemizde önemli bir konumda bulunuyor. Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın sektörünün çok önemli katkıları bulunuyor. Bu vesile ile tüm gazetecilerin ve basın mensuplarımızın mesleklerinde uzun yıllar sağlık ve esenlik içinde çalışmalarını diliyor ve bu önemli günü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise basın özgürlüğü açısından önemli sıkıntılar yaşandığını savunarak, çoğulcu parlamenter sistemlerde 4. güç olarak kabul edilen basının özgür olması, kendini herhangi bir baskı altında hissetmemesi gerektiğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA