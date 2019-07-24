24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında yerel basının gelişimi için kararlar alınmasını beklediklerini belirtti.

Duyar, açıklamasında son dönemde 4 yerel gazetenin kapandığı kentte yaklaşık 30 gazetecinin işsiz kaldığını belirterek Manisa Valisi Ahmet Deniz'in yayınladığı resmi ilan genelgesinin bu ortamda yerel medya ve gazetecilere önemli bir destek sağladığını ifade etti.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde resmi ilan statüsünde bulunan icra ilanlarının yaygın ve yerel gazetelerde yayınlanması zorunluluğunun ortadan kaldırılmasının öngörüldüğünü, bunun özellikle yerel basın için ilan gelirlerinin yarısının azalması anlamına geldiğini savunan Duyar, bu anlamda müjdeli bir haber beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA