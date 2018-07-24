Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. İdris Kırhan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırhan, mesajında, Türk basınının tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içinde başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Kırhan, şunlar kaydetti:

"Yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcilerimiz başta olmak doğru ve tarafsız haberciliği göz ardı etmeden kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, demokrasi ve millet iradesine sahip çıkan başta Şanlıurfa'daki basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere, faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı candan kutlar, habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılar dilerim."