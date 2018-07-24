Artvin Valisi Ömer Doğanay, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla Artvin Gazeteciler Cemiyeti'ni kabul ederek, basın çalışanlarının gününü kutladı.



Ziyarette gazetecilerin gününü kutlayan Vali Doğanay, Türk basınının tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Doğanay, gazetecilerle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek, kentin sorunlarını, basın çalışanlarının sektörde karşılaştıkları sorunları ve taleplerini de dinledi.

Kendilerini anlamlı bir günde kabul ederek bayramlarını kutlayan Doğanay'a teşekkür eden Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan ise, ilde yayın yapan yerel ve yaygın basının yazılı ve görsel çalışmalarını ve basın mensuplarının meslekte yaşadıkları sorunları dile getirdi.



Ziyaretin sonunda Başkan Alkan, Vali Doğanay'a fotoğrafının bulunduğu plaket hediye etti.

Ziyarette, Başkan Alkan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Tolga Gül, Orhan Sevinç ile Temel Okur hazır bulundu.