Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bina, mesajında, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 110'uncu yıl dönümünde tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladığını kaydetti.

Basın kuruluşlarının, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu aktaran Bina, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesi ve birçok önemli olayda demokratik hayatımızın başarıyla yanında yer alan yaygın ve yerel basın kuruluşlarımız ve değerli çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden basın şehitlerimizi saygı ile anıyoruz" ifadesini kullandı.

Toplumun gözü ve kulağı durumundaki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının, ülkenin birlik ve beraberliğine, devletin bekasına, milli iradeye ve demokrasiye kasteden darbe girişimine karşı bir duruş sergilediğini vurgulayan Bina şunları kaydetti:

"Basın kuruluşlarımız, bu hain darbe girişiminde milletten ve demokrasiden yana tutum sergilemişler, halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu tutumu takdire değerdir."

İzmir Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli ise, tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, "Halkımızın haber, düşünce ve bilgiyi edinmesi için, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı ile her şart altında yoğun mesai harcayan tüm gazeteci dostlarımın 24 Temmuz 'Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor ve mesleklerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.