Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başaranhıncal mesajında, basının halkı bilgilendirmenin yanı sıra farklı görüşlerin seslendirilmesi, özgür tartışma ortamı oluşturma, yanlışlıkların dile getirilmesi, toplumsal bilincin güçlendirilmesi ve kamu yararını gözetme gibi toplumsal açıdan da çok önemli işlevlerinin bulunduğunu belirtti.

Basın mensuplarının mesleklerindeki zor şartlara rağmen toplumun haber alma özgürlüğünün kesintiye uğramaması için fedakarlıklar yaptığını dile getiren Başaranhıncal, şunları kaydetti:

"Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme ve her koşulda sorumluluk duygusu ile hareket ederek toplumun haber alma ihtiyacını karşılama görevinin yanı sıra; farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlama, sorunlar hakkında özgür tartışma ortamı oluşturma, yanlışlıkları dile getirme, toplumsal bilinci güçlendirme, kamu yararını gözetme gibi toplumsal açıdan da çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz basını ile gurur duyduğumuzu her fırsatta dile getirmekteyiz. Ulusal basınımızın yanı sıra özellikle yöremizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı ve ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım."