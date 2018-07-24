Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Kentte bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Başkan Özdemir, basın mensuplarının 15 Temmuz darbe girişiminde milli mücadele ruhuyla hareket ettiğini söyledi.

Basının toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yaydığının altını çizen Özdemir, şöyle konuştu:

"Hiç şüphesiz basın, bir milletin müşterek tesisidir. Toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yayarak toplum fertlerinin aydınlanmasına katkı sağlayan basın, toplumun duygu, beklenti ve hedeflerini de dış dünyaya duyuran başlı başına bir kuvvet, köprü, bir rehberdir. Bu güzel duygular içinde böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için bütün zamanını mesleğine adayan yerelden ulusala siz değerli tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."

Mehmet Ünek ise basın mensuplarının bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.