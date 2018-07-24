AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkoğlu, mesajında, gazetecilik mesleğinin günümüzün en dinamik ve en fedakarlık isteyen mesleklerinden birisi olduğunu belirtti.

Çok zor şartlarda mesleklerini icra eden halkın gözü ve kulağı olan, idarecilere ışık tutan medya mensuplarının özverili çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade eden Türkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüğümüz basın, ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen önemli bir kurumdur. Bu açıdan gazetecilerin yaptıkları haber ve değerlendirmeleri ile toplumu doğru bilinçlendirme sorumlulukları da bulunmaktadır. Gazetecilik mesleğini onurlu, şerefli ve alın teri ile icra eden, kalemini kirden, vicdanını zulden, aklını şerden muhafaza eden, devlet-millet-mukaddesata halel getirmeyen, 'Önce Vatan' şuuruyla hareket eden basınımıza meslek hayatlarında muvaffakıyetler diliyorum."