Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu mesajında, basının bir milletin müşterek sesi olduğunu belirterek, toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yayarak toplum fertlerinin aydınlanmasına katkı sağlayan basının, toplumun duygu, beklenti ve hedeflerini de dış dünyaya duyuran kuvvet, köprü ve rehber olduğunu dile getirdi.

Basın çalışanlarının, milleti doğru bir şekilde bilgilendirerek bugüne kadar demokrasi ve basın tarihinde önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Her an, her yerde ve büyük bir özveriyle görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. İnanıyorum ki basın çalışanları, bundan sonra da olup bitenleri doğru ve tarafsız bir şekilde haber vererek, şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunmaya, milli bir hedef olarak, ülkemizin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle kalemleriyle aydınlatmaya devam edecektir."

Karaloğlu, önemli bir görevi yerine getirmek için gündüz gece demeden çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladığını bildirdi.