Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz mesajında, toplumun, kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin etmenin demokratik ülkelerin en belirgin göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'de son 16 yılda, özgür bir basının oluşmasına çok önem verildiğini dile getiren Yılmaz, "Ülkemizin demokratikleşme ve insan hakları alanında kat ettiği büyük değişimin yanı sıra, haber alma ve ifade özgürlüğünde de çok önemli reformlar gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basının, demokrasilerin en büyük güvencesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarafsız yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız, ülkemizin birliğine, beraberliğine, devletimizin bekasına, milli irademize ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı, halkımızın doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamış olup, milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Bu düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine, kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden, ülkemizde muhabirinden genel yayın yönetmenine kadar basın camiasının her seviyesinde hukuk içinde özgür ve tarafsız bir şekilde görev yapan, ulusal ve uluslararası arenada kamuoyunun bilgilenme hakkından yararlanması için gayret eden, bu uğurda hiçbir özveriden kaçınmayan değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dilerim."