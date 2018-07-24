Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun mesajında, basının demokrasinin temel unsuru ve güvencesi olduğunu belirtti.



Toplumsal değerlere saygıyı, kişi aile hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayarak halkın doğru haber alma ihtiyacını sağlayan basın mensuplarının Basın Bayramı'nı tebrik ettiğini ifade eden Coşkun, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesinin önemine işaret etti.

Coşkun, basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz özellikle son 15 yılda demokratikleşme ve insan hakları alanında kat ettiği büyük değişime paralel olarak, haber alma ve ifade özgürlüğünde de çok önemli reformlar gerçekleştirmiş büyük ilerlemeler sağlamıştır. Bu vesileyle başta Osmaniyemizin kıymetli basın mensupları olmak üzere, bütün basın emekçilerinin Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, çalışmalarında başarı temenni ediyorum."