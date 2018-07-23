AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülke menfaatleri ve kamu düzeni gibi değerleri korumak suretiyle sorumlu yayıncılık anlayışını üstlenen basınımız, demokratik kültürümüzün en etkili göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, basından sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarafsız yayıncılık anlayışıyla haberlerin halka doğru ulaştırılmasında basının önemli görevinin olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Toplumun doğru habere erişimi noktasında önemli toplumsal görev icra eden, günümüz dünyasında büyük bir güç olan basın, demokrasinin gelişmesini sağlayan en önemli kurumlardandır. Basın ülke menfaatleri ve kamu düzeni gibi değerleri korumak suretiyle sorumlu yayıncılık anlayışını üstlenen basınımız, demokratik kültürümüzün en etkili göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Görevlerini özveriyle yapan basın mensuplarına teşekkür eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, yazılı ve görsel medya kuruluşlarıyla yakın diyalog içerisinde, mesleki sorunların çözümü noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde basın mensuplarının daha rahat ve güvenli çalışma şartlarına kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Basın ahlak ilkelerini esas alarak, milli birlik ve beraberliğimizden yana, toplumsal değerlerimize saygılı, demokrasimizin yükseltilmesi amacı doğrultusunda büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden sorumlulukla yayın yapan yerel ve ulusal basın mensuplarımıza milletimiz adına yürekten teşekkür ediyor, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."