Samsun Valisi Osman Kaymak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Temmuz'un Türk basınının bugünlere gelmesinde çok önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarının bayramını kutlayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Basının özgür olmadığı bir ülkede demokratik bir düzenden, insan haklarından ve sosyal gelişmişlikten söz edilemez.

Özgür ve bağımsız basın, özgür ve bağımsız toplumun garantisidir. Ancak, basının özgürlüğü kadar objektifliği de toplumlumuz için son derece faydalı ve önemlidir. Demokrasimizin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve en temel insan haklarından biri olan düşünce özgürlüğünün gelişmesi, basın özgürlüğünün gerçekleşmesi ile mümkün olabilecektir. Bu düşüncelerle, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı ve basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."