CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, gazetecilerin, bilgi kirliliğine ve yılgınlığa düşmeden, kamuoyuna bilgi aktarma görevini sürdürmesinin, güzel günlerin habercisi olacağına inandığını belirtti.

Karaca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Medyanın itibarsızlaştırılmasının, gazetecilerin hedef gösterilmesinin, toplumun gazetecilik mesleğine duyduğu güvenin sarsılmasına ve demokraside geriye gidiş yaşanmasına neden olacağını belirten Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Baskı ve sansürün olduğu her dönemde basın da haber alma hakkından yoksun kalan halk da yeni yollar ve bilgilendirme yöntemleri bulmaktadır. Muhalif basına yönelik saldırılara, internet medyasını zapturapt altına alma yönündeki düzenlemelere rağmen alternatif medya kanalları her geçen gün artmakta, toplum refleksleri, otorite ve baskıya boyun eğilmeyeceğini ortaya konmaktadır."

Karaca, hak, hukuk ve adalet arayışının basın özgürlüğü tesis edilmeden sonuca ulaştırılamayacağını ifade ederek, "Bilgi kirliliğine ve yılgınlığa düşmeden, kamuoyuna bilgi aktarma görevini sürdürmeye gayret etmenin güzel günlerin habercisi olacağına inanıyorum. Otoriter ve muhafazakar toplum inşa çabasının yasallaştırıldığı OHAL ikliminde, KHK ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gölgesinde, onuruyla, dik duruşuyla, kamuoyunu bilgilendirme görevini basın ilkelerine ve etiğine uygun şekilde yerine getirmeye çalışan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.