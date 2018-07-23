AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan mesajında, sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanmasının basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki son 16 yıllık zaman diliminde, demokratikleşme noktasında tarihi reformlar gerçekleştirerek büyük mesafeler kat edildiğini belirten Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Basın kuruluşlarımızın sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Tarihimizde belli dönemlerde basına uygulanan baskı ve sansür tarihte kara bir leke olarak yerini almaktadır. Toplumun en temel haber kaynağı olan basının doğru ve tarafsız bir düşünce içerisinde olması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü vesilesiyle, bütün basın emekçilerinin Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum."