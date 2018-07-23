Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Köksal, mesajında, basının olmadığı bir ülkede demokrasiden ve insan haklarından asla söz edilemeyeceğini belirtti.

Türk basını için 24 Temmuz 1908 tarihinin sansürün kaldırılması, ifade hürriyetinin sağlanması açısından önemli dönüm noktalarından biri olduğunu dile getiren Köksal, şunları kaydetti:

"Basın, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı bir biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını gündeme getirmede, kamuoyu oluşturulmasında, kamu hizmetlerinin toplum adına denetlenmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Görevini toplumsal değerle saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla yerine getiren özgür basın, demokrasinin en etkili güçlerinden biridir.

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil ise Sivas basınının objektif, tarafsız ve ilkeli bir şekilde görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ettiğini ifade etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.