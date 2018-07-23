Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksoy mesajında, tarafsız ve özgür basının varlığının, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kurumsal güç olarak kabul edilen basının, toplumun geniş kesimlerini etkileyerek yönlendirebildiğini işaret eden Aksoy, şunlarız kaydetti:

"Bu nedenle basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır."

Aksoy, demokrasinin sağlıklı bir yapıya kavuşmasının ve düşünce özgürlüğünün gelişmesinin, basın özgürlüğünün gerçekleşmesiyle mümkün olacağını dile getirerek, mesai kavramı gözetmeksizin özveriyle görev yapan basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.