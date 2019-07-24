Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Altuğ, Sakarya'nın gelişiminde büyük katkısı olan basın mensuplarının "Basın Bayramı"nı kutladı.

Basına her zaman destek olmaya gayret ettiklerini ve medyayı önemli bir paydaş olarak gördüklerini ifade eden Altuğ, "Ülkemizde gazetecilerin ve basının yaşadığı zorluklar ve hangi şartlarda mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını anlamamız için kutlanan bir gündür. Bir basın elemanı yeri geliyor bir savaşın ortasına da girebiliyor, yeri geliyor soğuk bir kış gününde saatlerce çekim yapmak zorunda kalabiliyor. İşte bu gün onların günüdür, onlara saygı günüdür. Hepinizin bu özel gününü içtenlikle kutluyorum." diye konuştu.

Altuğ, ekonominin gelişmesi ve ihracatın artması için üretmenin önemine değinerek, "Üretmeden büyüyemeyiz, tükettiğimizden fazlasını üretmeliyiz. Biz hem zirai hem sınai anlamda üreten bir iliz ve bu anlamda şanslıyız. Sanayi alanında gelişirken hiçbir tarım arazisine zarar vermeden gerçekleştiriyoruz. Birçok yatırımcı Sakarya'da yatırım yapıyor, göç alıyoruz, büyüyen bir iliz. Kent olarak çözülmesi gereken sorunlarımız var elbette. Tek önceliğimiz Sakaryamızı geliştirmektir." şeklinde konuştu.

Karasu Limanı'nda Ro-Ro seferlerinin başladığını aktaran Altuğ, şunları kaydetti:

"185 metre uzunluğunda ve 21 bin 162 gros ton ağırlığındaki Ro-Ro gemisi ile seferler gerçekleştirilmektedir. Düzenli seferler 125 tır taşıma kapasitesine sahip olan bu Ro-Ro gemisi ile devam edecektir. Ro-Ro gemisinin tahmini varış süresi 24-27 saat arasında değişmektedir. 20 Temmuz 2019 cumartesi günü itibari ile 4. Seferini gerçekleştirmiş olan Ro-Ro'ya yüklenen tırlar için şu ana kadar 73 adet dozvala belgesi verilmiştir. Söz konusu Ro-Ro taşımacılığında genel olarak Hatay-Mersin bölgelerinden yaş sebze meyve ihracatı ile bölgemizden dorse, treyler ve nadiren makine ihracatı gerçekleştirilmekte olup, geminin Ukrayna dönüşünde ise genellikle de ülkemize kereste ithalatı yapılmaktadır."

Program sonunda hatıra fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: AA