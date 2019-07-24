AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün "Basın Bayramı" olarak kutlandığını hatırlattı.

Her insanın doğru bilgiye ulaşmasının temel hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Tever, kamu adına gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan basının, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Basının, demokrasinin vazgeçilmezi olduğu gerçeğini, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir kez daha gördüklerini anlatan Tever, "O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını halka aktaran basınımız, darbecilerin bütün planlarını alt üst etti. Hem ulusal basınımız hem de yerel basınımız 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan olayları ve gelişmeleri halka doğru bir şekilde aktarmış ve kamuoyunu aydınlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Sakarya'mızda faaliyette bulunan ve üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı."

Kaynak: AA