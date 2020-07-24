24 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 24 Temmuz 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 beIN Teknik 01:00 Futbolun Şehirleri 01:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 02:00 Maç Saati 03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 04:00 beIN Manşet 05:00 Maç Saati 06:45 Maç Saati 08:15 Süper Lig Haftanın Golleri 08:30 Maç Saati 10:00 My Story 10:15 Süper Lig Maç Özetleri 10:15 Kolaysa Anlat 11:00 beIN Wellness 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 12:30 Maç Saati 14:15 Maç Saati 16:00 beIN Wellness 16:00 Kolaysa Anlat 17:00 Taraftar 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 beIN Teknik 18:00 beIN Manşet 19:00 beIN Teknik 19:00 Taraftar 20:00 Süper Lig Maç Önü 20:00 beIN Manşet 21:00 Kolaysa Anlat 21:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray 21:45 Devre Arası 22:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray 22:45 Süper Lig Haftanın Golleri 23:00 Taraftar 23:00 Süper Lig Maç Sonu Kaynak: InterSinema.com