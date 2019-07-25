24 Temmuz 2019 Haberleri
24 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Radamel Falcao ile ilgili Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek açıklama!
- Meryem Uzerli, güzelliğiyle İngiliz basınının dikkatini çekti!
- Tolgahan Sayışman, 2 aylık oğluyla birlikte fotoğrafını yayınladı!
- 24 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı
- Dışişleri Bakanı ve Ankara Valisi'nden saldırı açıklaması: Olayın siyasi bir yönü yok
- 24 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı!
- Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı
- Boris Johnson: Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf
- Ceyda-Esra Ersoy kardeşler hayranlarına müjdeyi verdi: Yeni şarkımız yolda!
- Yangında mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı
- Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi
- Seda Sayan, kendisinden özür bekleyen Hale Soygazi'ye cevap verdi
- Kripto para uzmanına cinayet gözaltısı
- Bahçeli'den Lozan açıklaması
- Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu
- Şeyma Subaşı'nın bikinili fotoğrafına beğeni yağdı!
- Özge Özpirinçci, vücudunun sınırlarını zorladığı anları takipçilerinin beğenisine sundu
- Elif Gönlüm ve özel dedektifinin toplam 14 buçuk yıl hapsi istendi
- Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı
- Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM 'dur' dedi
- Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı
- Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı
- Diyarbakır'da EYP'li saldırı
- Messi'ye 1 maç men ve para cezası!
- İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti
- Gamze Özçelik yardıma muhtaç insanlara umut olmaya devam ediyor
- Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı
- Polislerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
- Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması
- Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı
- Merih Demiral, Juventus'a galibiyeti getirdi
- Eve giren yılan ile köpeklerin ölümüne kavgası kameralara yansıdı
- Napoli başkanından Eljif Elmas paylaşımı
- Rihanna kendisine tıpa tıp benzeyen 7 yaşındaki kız çocuğuyla sosyal medyayı salladı
- Juventus lisansını kaybeden FIFA'dan açıklama geldi
- Facebook, Cambridge Analytica skandalı için 5 milyar dolar ceza ödeyecek
- Taksilere kamera zorunluluğuna mahkemeden iptal kararı geldi
- Galatasaraylı Ahmet Sivri, Sancaktepe'ye transfer oldu
- Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi
- Boris Johnson başbakan seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti
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00:23 Bakan Berat Albayrak: " Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar...