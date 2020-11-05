24 tabanca ve 6 bin 950 mermiyle yakalanan iş adamı tutuklandı

24 tabanca ve 6 bin 950 mermiyle yakalanan iş adamı tutuklandı Samsun'da lüks dairesinde ve garajdaki aracında yapılan aramada adeta cephanelik gibi 24 tabanca ve 6 bin 950 mermi ele geçen işadamı çıkardığı mahkemece tutuklandı.

24 tabanca ve 6 bin 950 mermiyle yakalanan iş adamı tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da lüks dairesinde ve garajdaki aracında yapılan aramada adeta cephanelik gibi 24 tabanca ve 6 bin 950 mermi ele geçen işadamı çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki bir lüks apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş adamı İ.G.'nin ikametinde ve aracında saklamış olduğu silahları irtibat kurmuş olduğu şahıslara sattığı bilgisini alması üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. İş adamı lüks sitedeki dairesinde ve garajındaki aracına gizlenmiş 23 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 1 adet antika olduğu değerlendirilen tabanca, 33 adet şarjör, 6 bin 950 adet değişik çaplarda tabanca mermisi, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazmalı Kur'an-ı Kerim elde edildi.

Olayla ilgili iş adamı İ.G., 6136 SKM silah ticareti yapmak ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan İ.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.G. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı