- 24 suçtan aranan suç makinası kıskıvrak yakalandı

UŞAK - Uşak'ta gasp, hırsızlık ve kasten adam yaralama gibi 24 çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir, gasp, hırsızlık, kasten adam yaralama gibi toplamda 24 ayrı suçtan aranması bulun E.D., hakkında arama çalışması başlattı. Çalışmalar doğrultusunda izlenilen çeşitli güvenlik kameralarından şahsın Elmalıdere Mahallesi Elkurtaran Sokakta bir ikamette saklandığını tespit edildi. Yapılan operasyonda E.D., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.