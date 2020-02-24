24 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi
Yukatel Denizlispor BEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacakTRABZONSPOR Bordo mavili takım Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak BASKETBOL-Euroleague-23: 00 Real Madrid - Panathinaikos-Eurobasket Elemeler-20: 00 İsrail - Romanya20:...
Yukatel Denizlispor
BEŞİKTAŞ
11: 30 Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak
TRABZONSPORBordo mavili takım Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak BASKETBOL-Euroleague-23: 00 Real Madrid - Panathinaikos
-Eurobasket Elemeler-20: 00 İsrail - Romanya20: 00 Bulgaristan - Letonya20: 15 Danimarka - Belçika20: 30 Litvanya - Çekya20: 45 Fransa - Karadağ21: 30 Hollanda - Hırvatistan22: 00 İsveç - Türkiye22: 00 Bosna-Hersek - Yunanistan23: 00 Büyük Britanya - Almanya
VOLEYBOL-Efeler Ligi-
19: 00 İstanbul BBSK - Tokat Belediye Plevne