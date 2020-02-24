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24 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

Yukatel Denizlispor BEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacakTRABZONSPOR Bordo mavili takım Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak BASKETBOL-Euroleague-23: 00 Real Madrid - Panathinaikos-Eurobasket Elemeler-20: 00 İsrail - Romanya20:...

24.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:27
24 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

Yukatel Denizlispor 

BEŞİKTAŞ

11: 30 Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak

TRABZONSPOR 

Bordo mavili takım Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak BASKETBOL-Euroleague-23: 00 Real Madrid - Panathinaikos

-Eurobasket Elemeler-20: 00 İsrail - Romanya20: 00 Bulgaristan - Letonya20: 15 Danimarka - Belçika20: 30 Litvanya - Çekya20: 45 Fransa - Karadağ21: 30 Hollanda - Hırvatistan22: 00 İsveç - Türkiye22: 00 Bosna-Hersek - Yunanistan23: 00 Büyük Britanya - Almanya

VOLEYBOL-Efeler Ligi-

19: 00 İstanbul BBSK - Tokat Belediye Plevne


Kaynak: DHA
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