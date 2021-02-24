24 Şubat Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 24 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 24 Şubat Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
24 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE 2°C, 15°C Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 9°C Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 13°C Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
KOCAELİ 2°C, 11°C Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR -2°C, 13°C Az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 20°C Az bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C Az bulutlu
MANİSA 3°C, 18°C Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA 2°C, 22°C Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 23°C Az bulutlu
HATAY 5°C, 19°C Az bulutlu
ISPARTA 3°C, 16°C Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA -1°C, 13°C Az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 10°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 12°C Az bulutlu
KONYA -1°C, 14°C Az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU -4°C, 8°C Az bulutlu yarın parçalı bulutlu
DÜZCE -1°C, 13°C Az bulutlu yarın parçalı bulutlu
KASTAMONU -6°C, 10°C Az bulutlu yarın parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 10°C Az bulutlu yarın parçalı bulutlu
AMASYA -1°C, 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE 6°C, 10°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 8°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 10°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZİNCAN -3°C, 7°C Az bulutlu
ERZURUM -8°C, 2°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -7°C, 2°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -8°C, 3°C Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR 0°C, 15°C Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 16°C Az bulutlu
SİİRT 0°C, 13°C Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 17°C Az bulutlu
24 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Az bulutlu, yarın ( Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyrdeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğudan hafif, yarın öğleden sonra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor
24 ŞUBAT ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Bölgenin iç kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
24 ŞUBAT ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge geneli az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimler puslu yerel olarak sisli olacak.
HAVA SICAKLIĞI: Gece sıcaklıkları 3-5 derece artacak, yarın gündüz sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif, yarın kıyı kesimlerde ve bölgenin kuzeyinde zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.