24 Şubat Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 24 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 24 Şubat Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE 2°C, 15°C Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 9°C Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 13°C Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

KOCAELİ 2°C, 11°C Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR -2°C, 13°C Az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 20°C Az bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C Az bulutlu

MANİSA 3°C, 18°C Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 2°C, 22°C Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 23°C Az bulutlu

HATAY 5°C, 19°C Az bulutlu

ISPARTA 3°C, 16°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA -1°C, 13°C Az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 10°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 12°C Az bulutlu

KONYA -1°C, 14°C Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU -4°C, 8°C Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

KASTAMONU -6°C, 10°C Az bulutlu yarın parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 10°C Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

AMASYA -1°C, 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 6°C, 10°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 8°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 10°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN -3°C, 7°C Az bulutlu

ERZURUM -8°C, 2°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -7°C, 2°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -8°C, 3°C Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 0°C, 15°C Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 16°C Az bulutlu

SİİRT 0°C, 13°C Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C Az bulutlu

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Az bulutlu, yarın ( Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyrdeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğudan hafif, yarın öğleden sonra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Bölgenin iç kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimler puslu yerel olarak sisli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Gece sıcaklıkları 3-5 derece artacak, yarın gündüz sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif, yarın kıyı kesimlerde ve bölgenin kuzeyinde zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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