24 Şubat 2022 Haberleri
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24 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- Son Dakika: Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rus güçlerinden geri aldı
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- Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı öldü
- Son Dakika: ABD, Başkan Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak
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- Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
- Ukraynalı model Diana Harkusha ülkesi için sosyal medyadan dua istedi
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- İngiltere'den Rusya'ya tarihi yaptırım! Dev banka ve havayolu şirketi de listede
- Son Dakika! Rus ordusu Ukrayna'da ilerleyişini sürdürüyor! Saldırılarda ölü ve yaralı sayısı giderek artıyor
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- Seçim kampanyası için çırılçıplak fotoğraflarıyla oy isteyen kadın siyasetçiye tepki yağdı
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
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- Hull City tribünlerini gören Acun Ilıcalı hayatının şokunu yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
- Son Dakika! Putin'den saldırı sonrası ilk açıklama: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son durumu bu sözlerle duyurdu: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor
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- Mircea Lucescu'dan Rusya işgalindeki Ukrayna halkına çarpıcı mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam
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- Son Dakika: Ukrayna'nın ilk resmi toprak kaybı! Rusya, Herson bölgesini kontrol altına aldı
- Ukrayna, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını yayınladı
- Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı
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- İngiltere'den tarihi Rusya hamlesi! Abramovich ülkeye alınmıyor, Chelsea'ye el konulabilir
- Son Dakika: Rusya, Kiev'in kapısına dayandı! Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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