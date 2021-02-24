24 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
24 Şubat 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
02:00 Avrupa'dan Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:05 Taktik Analiz
04:30 İtalya Kupası Magazin
04:55 Futbol Anadolu
06:00 Süper Lig Özetler
06:35 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:25 Euro 2020 Magazin
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş. - Giresunsp
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Yılport Samsunspor - Eskiş
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altay - Altınordu
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Akhisarspor - İstanbulspor
18:55 Akhisarspor - İstanbulspor A.Ş.
21:00 Futbol Aklı
21:00 Futbol Anadolu
22:30 Aktüel Futbol
23:05 Avrupa'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com