24 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Şubat 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
04:30 Fransa'dan Futbol
04:45 İtalya'dan Futbol
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig Kısa Özet
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:00 beIN Manşet
15:00 beIN Teknik
15:00 Gamer
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Maç Saati
17:00 beIN Teknik
17:45 EFL Championship Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:45 Geniş Özet
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
19:50 UEFA Avrupa Ligi
21:00 beIN Manşet
21:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
23:00 Lazio - Bayern Münih
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: InterSinema.com