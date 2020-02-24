24 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı
24 Şubat 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Süper Lig Özetler
01:10 Teknik Analiz
01:30 Stadyum
03:10 TFF 1. Lig Özetler
03:30 Almanya Bundesliga Özetler
03:45 Takvim Yaprakları
03:50 Spor Kitaplığı
03:53 İstiklal Marşı
04:15 Teknik Analiz
05:45 TFF 1. Lig Özetler
06:15 Almanya Bundesliga Özetler
06:30 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:15 TFF 1. Lig Özetler
10:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:00 Spor Manşet
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:20 TFF 1. Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:30 Spor Bülteni
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:00 Dakika Skor
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
19:30 Futbol Anadolu
20:45 Stadyum
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Stadyum
23:30 90'dan Sonra
23:30 Teknik Analiz