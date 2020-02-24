24 Şubat 2020 Show Yayın Akışı

24.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ramo

02:15 Yok Artık 2

03:15 Zemheri

04:15 Pazar Sürprizi

05:45 Cumartesi Sürprizi

06:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş'le

10:00 Pazar Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Son Hıçkırık

15:00 Ramo

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

20:00 Çukur

21:45 Yok Artık 2

23:30 Ramo

Kaynak: InterSinema.com