24 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

24.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Kuzey Güney

02:00 Kuzey Güney

03:15 5N 1K

04:00 Tatlı İntikam

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

06:15 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Zalim İstanbul

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zalim İstanbul

23:15 Taksi 5

Kaynak: InterSinema.com