24 Şubat 2020 Eurosport Yayın Akışı

24.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Snooker

02:00 Haberler

02:10 Bisiklet

03:00 Kızak

03:25 Biatlon

04:00 Alp Disiplini

04:15 Biatlon

05:00 Snooker

06:20 Alp Disiplini

07:00 Alp Disiplini

08:00 Alp Disiplini

08:00 Nordic Combined

08:30 Bisiklet

08:45 Kuzey Kombine

09:15 Biatlon

09:30 Bisiklet

10:30 Kızak

10:35 Bisiklet

11:00 Kızak

11:45 Bisiklet

12:00 Alp Disiplini

12:45 Bisiklet

13:45 Bisiklet

14:00 Biatlon

15:10 Alp Disiplini

15:30 Biatlon

16:30 Biatlon

16:45 Kayaklı Koşu

17:30 Alp Disiplini

17:45 Nordic Combined

18:15 Alp Disiplini

18:30 Snooker

19:00 Alp Disiplini

19:50 Bisiklet

20:00 Haberler

20:05 Kayaklı Koşu

21:05 Snooker

Kaynak: InterSinema.com