24 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

24.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Maç Saati

01:15 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:00 Maç Sonu

02:15 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:15 Maç Saati

05:00 Süper Lig Maç Sonu

05:15 Maç Sonu

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:00 Maç Saati

07:15 UEFA Avrupa Ligi Goller

07:30 Dünden Bugüne

08:00 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

10:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Taraftar

12:30 Maç Saati

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

13:15 UEFA Avrupa Ligi Goller

13:30 Unutulmaz Derbiler

13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

13:45 Maç Saati

14:00 Derbiye Doğru

15:30 Maç Sonu

16:00 90 Dakikada 90 Gol

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray

19:45 Devre Arası

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

23:30 STSL Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com