24 saatte kontrol altına alındı, 20 hektar alan zarar gördü Aydın'ın Çine ilçesinde çıkarak Muğla'ya geçen orman yangını kontrol altına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkarak Muğla'ya geçen orman yangını kontrol altına alındı.

Çine ilçesi Akçova Mahallesi Gökbel Dağı eteklerinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını büyüyerek Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaştı. Ekiplerin 24 saat süren çalışmaları sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangına, Muğla Orman Böle Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 8 helikopter, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 personel ile müdahale edildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Murat Uçkaç/İHA)

Kaynak: İHA