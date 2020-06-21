24 Saatte Düzce'ye 112.5 Kilogram yağış düştü
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24 Saatte Düzce'ye 112.5 Kilogram yağış düştü

- 24 Saatte Düzce'ye 112.5 Kilogram yağış düştü Türkiye'de en çok yağış Yoğunpelit köyüne düştü Düzce Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'ye son 24 saatte 112.5 kilogram yağış düştü.

21.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:33

- 24 Saatte Düzce'ye 112.5 Kilogram yağış düştü

Türkiye'de en çok yağış Yoğunpelit köyüne düştü

DÜZCE - Düzce Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'ye son 24 saatte 112.5 kilogram yağış düştü.

Son birkaç gündür Düzce ve bölgesinde etkili olan sağanak yağış Gölyaka'da heyelan ve sel felaketine neden olmuştu. Bazı ilçelerde yollarda heyelanlar meydana gelirken, şehir merkezinde de cadde ve sokaklar sular altında kalmıştı. Düzce Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre son 24 saatte Düzce'nin Yığılca ilçesi Yoğunpelit köyünde metrekareye 62.7 kilogram, Yığılca ilçesinde metrekareye 26.1 kilogram, Düzce şehir merkezinde metrekareye 21.6 kilogram ve Kaynaşlı'da metrekareye 2.1 kilogram olmak üzere ile geneline toplam 112.5 kilogram yağış düştü.

Yoğunpelit Köyü birinci sırada yer aldı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından son 24 saat verilerinin ölçümünde Türkiye geneline en çok yağış 62.7 Kilogram ile Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyüne düştü. İkinci sırada Osmaniye'nin Bahçe ilçesi 58.3 kilogram ile, üçüncü sırada Kastamonu'nun Azdavay ilçesi metrekareye 53.6 kilogram yağış ile, dördüncü sırada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi metrekareye 37 kilogram yağış ile, beşinci sırada Bolu'nun Gerede ilçesi 35 kilogram yağış ile, altıncı sırada Amasya'nın Gökhoyuk mevkisinde metrekareye 34.8 kilogram yağış le, yedinci sırada Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı ovacık köyü 33.7 Kilogram yağış ile, sekizinci sırada Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı pazarönü köyünde Metrekareye 33.6 kilogram yağış ile, dokuzuncu sırada Bartın'ın Kasankadı köyüne metrekareye 31 kilogram yağışla ve Karabük'ün yenice ilçesine metrekareye 30 kilogram ile en çok yağış düşen bölgeler oldu.

24 Saatte Düzce'ye 112.5 Kilogram yağış düştü

Kaynak: İHA

Manşet

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