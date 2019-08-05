24 saatte 30 kişinin öldüğü saldırıların ardından konuşan Trump: Nefretin ülkemizde yeri yok

24 saatte 30 kişinin öldüğü saldırıların ardından konuşan Trump: Nefretin ülkemizde yeri yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı Donald Trump, Teksas ve Ohio eyaletlerinde yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamada "Nefretin ülkemizde yeri yok" dedi.

5.08.2019 15:03

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı Donald Trump, Teksas ve Ohio eyaletlerinde yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamada "Nefretin ülkemizde yeri yok" dedi.

Kaynak: Euronews.com

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