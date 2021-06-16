24 saatte 1 milyon 240 311 kişi aşı oldu
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24 saatte 1 milyon 240 311 kişi aşı oldu

24 saatte 1 milyon 240 311 kişi aşı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 kişinin aşı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 kişinin aşı olduğunu açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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