24 saatte 1 milyon 240 311 kişi aşı oldu
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24 saatte 1 milyon 240 311 kişi aşı oldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli - Haberler | Sağlık

24 saatte 1 milyon 240 311 kişi aşı oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 kişinin aşı olduğunu açıkladı.

24 saatte 1 milyon 240 311 kişi aşı oldu

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 kişinin aşı olduğunu açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.

24 saatte 1 milyon 240 311 kişi aşı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli

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